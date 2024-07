News Udinese | Pafundi: “Usciamo a testa alta. Esperienza formativa”

L'Italia Under-19 si è dovuta fermare in semifinale contro la Spagna nell'Europeo di categoria. Tra i protagonisti dei giovani Azzurri il bianconero troviamo Simone Pafundi, autore di alcune gare di alto livello grazie alle proprie giocate. In un post su Instagram al termine dell'avventura nell'Irlanda del Nord, il classe 2006 ha espresso tutto il suo rammarico per il risultato contro la Spagna: "Finisce così. Ad un passo dalla fine. Usciamo a testa alta, con la consapevolezza di aver meritato di più, ma purtroppo il calcio è così, non vince sempre la squadra migliore. Fa tanto male, ma dobbiamo essere orgogliosi del percorso che abbiamo fatto, orgogliosi del gioco espresso e del gruppo fantastico che siamo.