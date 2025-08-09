mondoudinese udinese news udinese Werder Brema-Udinese| Segue la striscia di vittorie! Le pagelle

Karlstrom e Runjaic
L’Udinese è di scena contro il Werder Brema, la gara della squadra è stata molto positiva: ecco le pagelle del match
Lorenzo Focolari Redattore 

Sava

—  

Non si sporca più di tanto il portiere dei friulani che nel primo completa qualche disimpegno. Nel secondo tempo si lascia sfuggire qualcosa ma rimane attento nel complesso

Voto 6

Solet

—  

Nonostante le voci il difensore francese porta a termina una partita dalla buona sufficienza.

Voto 6+

Kristensen

—  

Il danese dialoga bene con il compagno di reparto costruendo un buon muro difensivo.

Voto 6

Kamara

—  

L’esterno ivoriano trova molta difficoltà nella difesa a 5. Non ci sono segnali positivi da parte de ragazzo.

Voto 5

Palma

—  

Il giovane ragazzo si è saputo mettere in mostra rispettando il livello della gara generale. Buona la prima per lui con tanto di goal

Voto 6.5

Ehizibue

—  

Il laterale olandese effettua delle buone discese ma pecca ancora su alcune letture difensive. Runjaic può farlo tornare al suo vero livello.

Voto 6+

Karlstrom

—  

Il metronomo del centrocampo si fa sentire a colpi di passaggi incisivi ed equilibra molto bene i due reparti dell’attacco e della difesa.

Voto 6.5

Lovric

—  

Lo sloveno deve ancora carburare perché mancano alcuni minuti nelle gambe. Mantiene un buon assetto in difesa ma manca l’estro offensivo.

Voto 6

Atta

—  

La fantasia rimane dalla sua ma rischia di isolarsi un po’ troppo dal gioco. Resta una delle poche armi offensive rimaste adesso all’Udinese.

Voto 6+

Brenner

—  

Ennesima gara anonima del brasiliano che dovrebbe sfruttare queste occasioni per un suo futuro. Imballato in tante situazioni e fisicamente non si spreca più di tanto.

Voto 5

Davis

—  

Segna il goal che apre le danze, a colpi di sponde riesce a servire i suoi compagni e a risultare decisivo. Unica certezza in attacco per ora.

Voto 6.5

I subentrati

—  

La voglia di mettere minuti nelle gambe è presente e i cambi che sono entrati hanno mantenuto l’assetto difendendo il risultato è costruendo parecchio.

Runjaic

—  

Il mister tedesco sta costruendo positivamente sotto tutti i punti di vista sebbene la squadra sia stata scossa dal mercato esterno. Non manca lo spirito di gruppo e ci sono le basi per partire bene in campionato.

Voto 6.5

