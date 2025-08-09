Werder Brema-Udinese| Segue la striscia di vittorie! Le pagelle

Sava—
Non si sporca più di tanto il portiere dei friulani che nel primo completa qualche disimpegno. Nel secondo tempo si lascia sfuggire qualcosa ma rimane attento nel complesso
Voto 6
Nonostante le voci il difensore francese porta a termina una partita dalla buona sufficienza.
Voto 6+
Il danese dialoga bene con il compagno di reparto costruendo un buon muro difensivo.
Voto 6
L’esterno ivoriano trova molta difficoltà nella difesa a 5. Non ci sono segnali positivi da parte de ragazzo.
Voto 5
Il giovane ragazzo si è saputo mettere in mostra rispettando il livello della gara generale. Buona la prima per lui con tanto di goal
Voto 6.5
Il laterale olandese effettua delle buone discese ma pecca ancora su alcune letture difensive. Runjaic può farlo tornare al suo vero livello.
Voto 6+
Il metronomo del centrocampo si fa sentire a colpi di passaggi incisivi ed equilibra molto bene i due reparti dell’attacco e della difesa.
Voto 6.5
Lo sloveno deve ancora carburare perché mancano alcuni minuti nelle gambe. Mantiene un buon assetto in difesa ma manca l’estro offensivo.
Voto 6
La fantasia rimane dalla sua ma rischia di isolarsi un po’ troppo dal gioco. Resta una delle poche armi offensive rimaste adesso all’Udinese.
Voto 6+
Ennesima gara anonima del brasiliano che dovrebbe sfruttare queste occasioni per un suo futuro. Imballato in tante situazioni e fisicamente non si spreca più di tanto.
Voto 5
Segna il goal che apre le danze, a colpi di sponde riesce a servire i suoi compagni e a risultare decisivo. Unica certezza in attacco per ora.
Voto 6.5
La voglia di mettere minuti nelle gambe è presente e i cambi che sono entrati hanno mantenuto l’assetto difendendo il risultato è costruendo parecchio.
Il mister tedesco sta costruendo positivamente sotto tutti i punti di vista sebbene la squadra sia stata scossa dal mercato esterno. Non manca lo spirito di gruppo e ci sono le basi per partire bene in campionato.
Voto 6.5
