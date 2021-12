Udinese – Le pagelle (di fine anno) secondo MondoUdinese / Centrocampo

Dopo portieri, difensori ed esterni (recuperatele se ve le siete perse). Ora è il turno dei centrocampisti . Stiamo parlando del centro nevralgico della squadra e secondo diversi pareri e proprio in quel ruolo che si vincono le partite. Vediamo come si sono comportati i giocatori che hanno vestito la maglia bianconera.

In questa prima parte di stagione tra alti e bassi, anche nel ruolo di mezzo ci sono state diverse sorprese. Ci si aspettava di più da alcuni componenti, mentre altri giocatori hanno sorpreso tutti per la loro continuità o per l'inserimento disarmante.