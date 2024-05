Notizie Udinese – Le pagelle di fine stagione: tocca ai centrali di difesa

Stagione da leader vero della retroguardia per il centrale argentino. Sempre presente, con tutti e tre gli allenatori che non ne hanno mai fatto a meno per via della sua duttilità tattica e per la sua garra. Un campionato di consacrazione, dopo il rifiuto al Napoli che lo consegnano a fine anno come uno dei migliori difensori della Serie A. A volte è ancora troppo irruento, ma ci si può ancora lavorare.