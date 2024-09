Notizie Udinese – Le pagelle della Gazzetta: il migliore è Florian Thauvin

Dopo la grande vittoria di ieri sera in quel di Parma, andiamo a vedere tutti i voti assegnati dalla Gazzetta dello Sport alla squadra di Udine. Una partita che ha regalato tante emozioni e soprattutto ha fatto annotare a tutti la seconda vita del capitano dell'Udinese: Florian Thauvin. Non solo lui, ma anche un centravanti in netta crescita come Keinan Davis ed una conferma molto importante (anche a tema Nazionale) come Lorenzo Lucca.