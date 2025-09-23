Al BluEnergy Stadium va in scena la sfida di campionato tra l'Udinese di mister Kosta Runjaic e il Palermo di mister Filippo Inzaghi. Non perdiamo neanche un secondo e passiamo al commento dal primo all'ultimo minuto.
mondoudinese udinese news udinese Udinese 2-1 Palermo | Ecco gli ottavi ed ora si vola a Torino: il commento
udinese
Udinese 2-1 Palermo | Ecco gli ottavi ed ora si vola a Torino: il commento
La sfida tra Palermo e Udinese valida per i sedicesimi di finale è terminata. Ecco il commento della sfida minuto per minuto
Il primo tempo
L'Udinese prova a fare il suo gioco sin dai primissimi minuti, ma il Palermo fa capire di non essere arrivato dall'altra parte dell'Italia per una semplice passeggiata ed anzi vuole mettere in difficoltà gli uomini di Runjaic. Diverse occasioni da parte dei rosanero soprattutto con le giocate del giovane Corona, ma non riesce mai a trovare la via della rete. Il primo colpo di scena arriva intorno al quarantesimo minuto dove un super Zaniolo (che già si era messo in mostra con diverse conclusioni) pesca l'angolino basso e porta avanti i bianconeri. Neanche il tempo di esultare che arriva il raddoppio con il neo arrivato Miller. Passiamo al commento del secondo tempo <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA