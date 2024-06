News Udinese / Il Palermo sceglie De Sanctis: sarà il nuovo ds

Nuova avventura per un ex bianconero. Infatti, come riportato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il Palermo ha scelto Alessio Dionisi per la panchina per il ruolo di ds l'ex Udinese Morgan De Sanctis. L'ex portiere dei bianconeri ha da poco chiuso il suo rapporto con la Salernitana. Su di lui c'è stato forte interesse da parte del Besiktas, poi però ha deciso di declinare l'offerta. Le firme sono già arrivate, manca soltanto l'ufficialità da parte del club siciliano.