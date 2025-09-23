Partita in ufficio che serve a recuperare fiducia dopo i tanti errori contro il Milan e contro il Pisa che potevano costare ancor più punti di quanto già hanno fatto.
Udinese 2-1 Palermo | Zaniolo-Miller e bianconeri agli ottavi: le pagelle
Il Palermo e l'Udinese si sono date battaglia per conquistare gli ottavi di finale di Coppa Italia. Ecco i voti assegnati a fine partita
Adesso c'è da capire se la titolarità in Coppa è sempre dovuta alla mancanza di alternative e di conseguenza alla prematurità di Nunziante.
Voto: 6
