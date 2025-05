News Udinese – Palladino ritrova un top del centrocampo: il punto

Per la Fiorentina, il match di Udine potrebbe significare l'opportunità di conquistare l'ultimo posto per l'Europa, nel caso in cui la Lazio perda contro il Lecce. Palladino punta a ottenere i tre punti in Friuli e sa di poter contare su alcuni giocatori che ritornano dopo i turni di stop, come Beltran, Zaniolo e Folorunsho.