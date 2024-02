Udinese | Il papà di Samardzic: “Mio figlio è pronto per lo step successivo”

Per Samardzic la trasferta di lunedì sarà una partita diversa dalle altre. Il lungo corteggiamento della Juve nella finestra di gennaio non ha portato all'esisto sperato dal ragazzo, ma in estate la trattativa si potrebbe riaprire. La Gazzetta dello Sport ha intervistato Mladen , il papà del serbo che ha rivelato che lunedì sarà all’Allianz Stadium assieme al resto della famiglia.

“Dobbiamo vedere che cosa sarà meglio per lo sviluppo di Laki. Il fatto che sia stato accostato a diverse società è il segnale che sta facendo bene. Mio figlio ha già detto di essere pronto per il prossimo passo, ma non ha fretta. Sa quello che ha a Udine, dove si sente molto a suo agio nel club e ha dimostrato costantemente il suo valore. E questo è stato soltanto positivo per la sua crescita. Vedremo cosa ci riserverà il futuro..”.