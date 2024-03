Udinese | La parabola di Samardzic: da astro nascente a stella cadente

Lazar Samardzic si è perso. Il talento serbo non riesce più a incidere, tanto che Cioffi non lo vede più come un giocatore insostituibile. Seconda partenza dalla panchina, dopo non essere stato nemmeno utilizzato nel pareggio con la Salernitana, e ultimo gol che è datato 20 gennaio contro il Milan. Una crisi profonda e un feeling con Cioffi che non è mai sbocciato.