Udinese – Un pareggio che vale poco / La rassegna del giorno dopo

Ecco la rassegna stampa del giorno di pasqua per tutte le persone che seguono assiduamente MondoUdinese. La squadra ha concluso l'ennesima giornata del campionato ed il risultato non è stato quello sperato. I bianconeri hanno cercato in tutti i modi di imporsi sul Monza di Raffaela Palladino, ma i risultati non sono stati quelli sperati.