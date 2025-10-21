Tanti erano al varco per poter commentare un'altra prestazione anonima di Zaniolo. In realtà il nuovo numero dieci dell'Udinese ha dimostrato di voler incidere e che sta bene fisicamente. Runjaic lo schiera assieme a Bayo lasciando fuori Davis e come tutta la squadra effettua un primo tempo disastroso.
Notizie Udinese – Zaniolo: adesso sì! La firma del pari porta il suo nome
Dopo un avvio di stagione altalenante, Zaniolo ha trovato il suo primo goal con la maglia bianconera portando a casa il pareggio
Nella seconda frazione di gioco l'azione lo vede primeggiare nel tabellino bianconero. Zanoli riesce a portare a termine una conduzione sulla fascia destra creandosi il tempo per guardare e crossare in area. La palla parte bene sul filo del secondo palo e impattarla lontana dall'ex Silvestri c'è proprio l'ex Galatasaray.
Un goal importante che lo ha messo in risalto in una serata dalle mille analisi. Ciò che è stato importante è l'abbraccio in panchina a mister Runjaic che testimonia la sintonia presente in squadra basata sulla fiducia reciproca. Le ultime di mercato: Solet, addio a gennaio? Ecco la richiesta dei Pozzo <<<
