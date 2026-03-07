L’Udinese si avvicina a grandi passi verso i prossimi contro di campionato. Partita che andrà in Londra questo pomeriggio e sarà una sfida importante per capire le ambizioni dei bianconeri in questo finale di stagione. Nel frattempo ha parlato un giovanissimo ex bianconero, ecco le dichiarazioni di Abankwah.
Ex Udinese – Parla Abankwah: "Italia? Sono cresciuto molto…"
L'Udinese si avvicina a grandi passi verso il prossimo incontro di campionato nel frattempo bisogna osservare le dichiarazioni di James Abankwah
" In Italia sono dovuto crescere in fretta, perché devi fare tutto da solo e devi essere pronto a tutto. Dopo il normale allenamenti, ho fatto spesso altre sedute specifiche per i difensori. Giocare in Italia mi ha sicuramente aiutato a diventare il difensore che sono oggi".
