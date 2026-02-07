News Udinese – Parla Arizala: “Ho scelto Udine perché…”

La società bianconera ha presentato la sua nuova freccia sulla fascia sinistra. Ecco tutti i dettagli sulla presentazione di Arizala

Lorenzo Focolari Redattore 7 febbraio - 09:17

Il club bianconero ha presentato in via ufficiale il primo dei suoi due nuovi colpi invernali. Elemento di grande qualità e ottima velocità che ha voglia di mettersi in mostra all'interno del mondo dell'Udinese e della massima serie del calcio italiano.

Perché hai scelto l'Udinese sul Milan — "Questo è stato un mercato molto interessante in cui diversi club si sono mostrati interessati alle mie prestazioni. Alla fine ho scelto l'Udinese. Sono passati tanti colombiani da qua e sono contento di poter fare anche io parte di questa società".

Più terzino o quinto di centrocampo? — "La mia carriera inizia come ala, ma con il passare del tempo sono diventato prima terzino e poi quinto di centrocampo. Se devo essere sincero mi piace attaccare ma so applicarmi anche in fase difensiva".

Sei forte nel 1vs1, qualità sempre più rara? — "L'aver iniziato come esterno offensivo mi ha dato una mano. Posso dire che la fase offensiva mi piace e non poco. Posso dire che so puntare, so dribblare e di conseguenza riesco a sfruttare i miei punti di forza in entrambe le zone del campo".

