Il club bianconero ha presentato in via ufficiale il primo dei suoi due nuovi colpi invernali. Elemento di grande qualità e ottima velocità che ha voglia di mettersi in mostra all'interno del mondo dell'Udinese e della massima serie del calcio italiano.
News Udinese – Parla Arizala: “Ho scelto Udine perché…”
Perché hai scelto l'Udinese sul Milan—
"Questo è stato un mercato molto interessante in cui diversi club si sono mostrati interessati alle mie prestazioni. Alla fine ho scelto l'Udinese. Sono passati tanti colombiani da qua e sono contento di poter fare anche io parte di questa società".
Più terzino o quinto di centrocampo?—
"La mia carriera inizia come ala, ma con il passare del tempo sono diventato prima terzino e poi quinto di centrocampo. Se devo essere sincero mi piace attaccare ma so applicarmi anche in fase difensiva".
Sei forte nel 1vs1, qualità sempre più rara?—
"L'aver iniziato come esterno offensivo mi ha dato una mano. Posso dire che la fase offensiva mi piace e non poco. Posso dire che so puntare, so dribblare e di conseguenza riesco a sfruttare i miei punti di forza in entrambe le zone del campo".
