Udinese – Parla Cioffi al termine del match / Ecco le sue dichiarazioni

Il team bianconero continua il suo momento di crescita. Stiamo parlando di una squadra in grado di mettere in difficoltà le sue avversarie con continuità. Oggi sfortunatamente la squadra ha dato tutto ma non è bastato per portare a casa anche un semplice punto contro gli attuali campioni d'Italia. Al termine dell'incontro ha detto la sua il tecnico toscano Gabriele Cioffi. Come sempre ha commentato in maniera più obiettiva possibile la partita ed anche in modo più dettagliato possibile. Ora bisogna guardare avanti e chiudere nel modo migliore la stagione. L'obiettivo 50 punti si complica, ma la squadra vuole continuare a dare tutto.