L'Udinese si gode una vittoria incredibile in quel di San Siro, una delle più importanti nel corso delle ultime stagioni sia per quanto visto sul campo da gioco che per le proporzioni del risultato. Proprio per questo motivo sono state diverse le dichiarazioni attorno al mondo bianconero da parte di alcuni degli esponenti più importanti del nostro calcio. Tra questi ha fatto il suo punto anche Paolo Di Canio in quel di Sky e detto la sua su uno scontro che ha fatto la differenza sotto tutti i punti di vista, stiamo parlando di quello tra Nicolò Zaniolo e Luka Modric.

Le dichiarazioni di Paolo Di Canio

Zaniolo e Zaccagni

Sappiamo che l'ex calciatore biancoceleste e del West Ham è sempre molto secco e piccato nelle sue risposte. Non perdiamo un secondo ed andiamo con le sue dichiarazioni: "Il grande problema del Milan è tattico, contro l'Udinese non puoi lasciare quel tipo di praterie. Ho dovuto vedere Luka Modric inseguire Nicolò Zaniolo in campo aperto ed onestamente mi ha fatto tenerezza". Dichiarazioni che danno ancora più testimonianza di quanto i bianconeri abbiano messo in seria difficoltà i rossoneri di Milano. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Zaniolo va ipotecato, ecco tutti i dettagli <<<