Notizie Udinese – Parla Domizzi: “Ecco dove possono arrivare le Zebrette”

Proprio in queste ore ha fatto il punto sull'Udinese un ex difensore di primissimo livello come Maurizio Domizzi. Ecco le sue dichiarazioni

Lorenzo Focolari Redattore 16 novembre 2024 (modifica il 16 novembre 2024 | 13:00)

In una lunga intervista al Gazzettino ha fatto il punto su questo interessante inizio di stagione da parte della società bianconera una bandiera come Maurizio Domizzi. L'ex difensore (che ha portato alla vittoria l'Udinese in quel di Anfield) ha visto buone potenzialità. Ecco il suo parere sulla squadra guidata da mister Kosta Runjaic.

"Al momento l'Udinese è ben piazzata, tra ottavo e nono posto: ha ben 8 punti in più della terzultima. Credo abbia tutte le potenzialità per conquistare un piazzamento a ridosso delle grandi, che sono irraggiungibili, almeno per ora". Secondo l'ex centrale/terzino manca ancora qualcosa per diventare una vera e propria outsider anche per l'Europa. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Thauvin ha deciso il suo futuro <<<