News Udinese | Parla Domizzi: “Il segreto dei friulani è la progettualità”

L'ex bandiera dei bianconeri ha analizzato il momento dei friulani alla sosta, parlando del segreto per rimanere in Serie A così a lungo

Redazione

Dell'avvio di stagione ha parlato un giocatore che il bianconero ce l'ha tatuato sulla pelle. Parliamo di Maurizio Domizzi, 171 presenze in Serie A con le zebrette in 8 stagioni. Il difensore ha fatto il punto della situazione in casa friulana dopo i 24 punti in 15 giornate che hanno portato la squadra di Sottil all'ottavo posto in classifica.

L'ex difensore dell'Udinese, Maurizio Domizzi, ha parlato ai microfoni di TMW dei bianconeri, una delle rivelazioni di questa prima parte di stagione: "Ormai sono quasi 30 anni che sono in Serie A. Non ne ha di segreti, c'è tanta professionalità dietro, c'è la capacità di guardare sempre un po' oltre, e non mi riferisco solamente alle cose puramente tecniche, ma all'avanguardia che hanno nelle strutture". Per l'ex centrale bianconero i friulani sono sempre stati bravi a guardare oltre l'orizzonte momentaneo della singola annata o del singolo periodo. Questo alla lunga è stato l'elemento che più ha permesso all'Udinese di rimanere in Serie A per tutto questo tempo ad alto livello.

Domizzi su Pereyra — Domizzi ha poi affrontato il tema Pereyra, oggetto del desiderio del mercato invernale: "Il Tucu è uno di quei giocatori che è rientrato con un'età ed una maturità importante ed è diventato un punto di riferimento della squadra. Ora è tornato in un ambiente familiare e si sta esprimendo su standard altissimi, soprattutto dal punto di vista caratteriale e della leadership".