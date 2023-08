News Udinese – Parla Ebosele: “Siamo pronti per la nuova stagione”

Il calciatore bianconero Festy Ebosele ha parlato della nuova stagione che sta per prendere il via dopo l'amichevole contro l'Al Rayyan vinta per 2-1. Non perdiamo altro tempo e partiamo subito con le sue dichiarazioni. Ecco il primo pensiero dopo un test match importante come quello di ieri sera: "Oggi il match è andato al meglio. Quello odierno è stato un ottimo test per il team". Festy ha poi continuato: "Non sono felice solo per io per il risultato raggiunto, ma anche tutto il resto della squadra". Non ha parlato solo della partita, ma anche del lavoro di Andrea Sottil in Austria: "Il mister è stato molto duro nel corso delle due settimane di ritiro. Noi, però, sappiamo che questo è indubbiamente il meglio per la squadra". In chiusura Festy ha aggiunto che si sente molto bene e non vede l'ora di iniziare a lavorare con la squadra. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutti i voti assegnati ieri sera. Ecco le pagelle <<<