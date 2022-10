News Udinese | Parla l’ex Poggi: “Il punto di forza è la programmazione”

L'Udinese si appresta a scendere in campo nuovamente. Domenica, all'ora di pranzo, gli uomini di Sottil saranno impegnati in un match che dirà tanto sul grado di maturità raggiunto dalla squadra. Rispondere alla cocente sconfitta di Coppa Italia contro il Monza sarebbe un gran modo per mettersi tutto alle spalle e continuare questo cammino meraviglioso. Occhio però anche al Torino , formazione arrivata all'ultima spiaggia dopo la sconfitta rimediata nel derby della Mole e a secco di vittorie da 5 giornate.

Il punto di forza dei friulani

Poggi ha poi proseguito l'intervista parlando dei Pozzo e del loro modo di fare calcio che ha portato ai bianconeri diverse soddisfazioni, sia sul piano sportivo che economico: "Il punto di forza dei Pozzo è stata la programmazione fin dai primi anni. Già negli anni Novanta pianificavano". Per l'ex attaccante friulano la società non ha mai cambiato la propria filosofia e la loro gestione, riuscendo a essere uguale nel corso dei decenni. "Hanno avuto tanta pazienza per ottenere dei risultati significativi. L'Udinese non gioca un torneo di Serie B da metà anni Novanta, eppure ci sono stati anche anni bui, alternati con stagioni di alto profilo". Un pregio che in pochi nel nostro campionato possono permettersi.