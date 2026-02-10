Notizie Udinese – Il D.G. Collavino: “Campionato lungo e su Zaniolo…”

Dopo la sconfitta contro il Lecce non è mancato il commento di una delle figure più importanti del mondo calcistico bianconero. L'Udinese è caduta in trasferta ed a fare il punto ci ha pensato il direttore generale Franco Collavino. Non perdiamo un secondo e passiamo direttamente alle sue dichiarazioni sia sul presente che su un calciatore fondamentale come Nicolò Zaniolo.
Il direttore generale della società bianconera ha fatto il punto dopo questa prima parte di stagione. Ecco tutti i dettagli e le sue parole
"Abbiamo ancora tanto da fare, visto che il campionato è molto lungo. Sicuramente la sconfitta al Via del Mare interrompe un ciclo positivo. Quello di ieri è un risultato che non ci da pace. Zaniolo? Ad Udine ha trovato il clima perfetto per rendere e fare la differenza sul campo da gioco, riscattandosi a pieno". Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Titolarissimo ai saluti, manca l'accordo con il club <<<
