Notizie Udinese – Il D.G. Collavino: “Campionato lungo e su Zaniolo…”

Il direttore generale della società bianconera ha fatto il punto dopo questa prima parte di stagione. Ecco tutti i dettagli e le sue parole
Lorenzo Focolari Redattore 

Dopo la sconfitta contro il Lecce non è mancato il commento di una delle figure più importanti del mondo calcistico bianconero. L'Udinese è caduta in trasferta ed a fare il punto ci ha pensato il direttore generale Franco Collavino. Non perdiamo un secondo e passiamo direttamente alle sue dichiarazioni sia sul presente che su un calciatore fondamentale come Nicolò Zaniolo.

"Abbiamo ancora tanto da fare, visto che il campionato è molto lungo. Sicuramente la sconfitta al Via del Mare interrompe un ciclo positivo. Quello di ieri è un risultato che non ci da pace. Zaniolo? Ad Udine ha trovato il clima perfetto per rendere e fare la differenza sul campo da gioco, riscattandosi a pieno".

