Udinese | Parla Lovric: “Do sempre il 100%. Mi ispiro a Luka Modric”

Ospite all'appuntamento del lunedì di Udinese Tonight, Sandi Lovric ha fatto il punto sui suoi primi mesi in bianconero. Arrivato con grandi prospettive, il centrocampista sloveno ha fin da subito impressionato lo staff di Andrea Sottil per qualità e temperamento, divenendo di fatti la prima opzione ai titolari. Di seguito le sue dichiarazioni.

Lovric ha esordito parlando di sé e del suo esordio casalingo contro i granata: "Cerco di essere sempre sereno: è il mio stile di vita. Sono soddisfatto della mia prestazione con la Salernitana. Dal primo giorno do sempre il 100%. Devo essere sempre pronto per la squadra sia che inizi sia che subentri, è importante anche per la fiducia del mister". Parole da leader per il centrocampista sloveno che confermano il suo ottimo impatto all'interno del gruppo squadra. Ma non è finita qui. Ecco il proseguo dell'intervista <<<