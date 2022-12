News Udinese | Parla Lovric: “Vogliamo solo crescere come gruppo”

Lovric ha continuato parlando di sé e di come è diventato il giocatore che è oggi: "Ho iniziato a fidarmi davvero delle mie capacità e allo stesso tempo a lavorare per raggiungere determinati obiettivi, faticando oltre misura. Credo che quando hai in mente un traguardo specifico, le motivazioni nascano in automatico".

Le parole di Lovric

Infine una chiosa sull'Udinese e sugli obiettivi prefissati dalla squadra friulana, protagonista di un ottimo avvio di campionato. "Penso che la pausa invernale sia stata buona per ricaricare le batterie. In generale siamo molto soddisfatti della prima metà della stagione. I risultati sono dovuti alla forte coesione all'interno del team. Nella seconda metà del 2022/23 vogliamo solo crescere come gruppo. Vedremo come finirà".