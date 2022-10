Pre-partita Udinese-Monza | Parla Marino: “Vogliamo continuare a stupire”

Il direttore dei friulani ha parlato in anteprima ai microfoni di Sport Mediaset per presentare la sfida di Coppa Italia

Come si apprende dalle parole rilasciate su Italia 1, Pierpaolo Marino ha risposto alle domande dei giornalisti e non ha nascosto tutto il suo entusiasmo per l'avvio in campionato dei suoi. Il direttore ha ammesso che quella di stasera è un test importante per i bianconeri, perché si tratta di una partita di verifica su quello che potrà essere il turnover della squadra. La gara di stasera sarà fondamentale per conoscere il contributo dei giocatori che fin qui hanno avuto meno spazio. "La coppa è un bel palcoscenico, ci piacerebbe molto andare avanti".

Marino ha proseguito parlando del momento di forma dei suoi spiegando come nel calcio le sorprese non finiscano mai. "Noi vorremmo continuare a stupire partita per partita e accontentare i desideri del nostro presidente che è un appassionato e ci indica una strada sempre più ambiziosa. Dobbiamo cercare di fare sempre meglio".

In fine il ds ha concluso con una chiosa su Sottil, sempre più guida di questo gruppo: "Sottil ha assestato la fase difensiva. Da giocatore era un leader e non ci stupisce il fatto che abbia avuto le qualità per sistemare il reparto arretrato. In più sta dimostrando di saper attuare un gioco offensivo e verticale. Sottil sta indicando una strada maestra importante e ci sta rendendo orgogliosi della scelta fatta in estate. Ci saranno momenti difficili ma abbiamo i valori per continuare quanto intrapreso".