Napoli-Udinese | Parla Marino: “vogliamo fare la nostra partita”

Come riportato dal sito ufficiale del club friulano, il ds bianconero ha risposto alle domande dei giornalisti in questo caldo pre-partita!

L'intervista non poteva che cominciare dalla convocazione di Simone Pafundi. Il classe 2006, infatti, è stato convocato da mister Mancini per le due amichevoli che l'Italia dovrà disputare contro Albania e Austria: "è veramente un motivo d'orgoglio! Un grandissimo premio sia per la società che per il calciatore". Chiusa la parentesi Pafundi, arriva il momento di concentrarsi sul match contro l'attuale capolista.

"Non siamo venuti qui per fare una foto ricordo del Maradona ma vogliamo fare la nostra partita". Insomma, una dichiarazione secca e determinata che lancia un chiaro messaggio al Napoli. L'Udinese c'è ed è venuta a giocarsela. Sottil vuole tornare a festeggiare i 3 punti che mancano da più di un mese. Ma non finisce qui.

Quello di Napoli, prosegue Marino: "è un ambiente convinto ed entusiasta e merita la posizione in classifica in cui si trova" - prosegue il ds bianconero - "Inoltre ha anche una continuità di presenze in Champions League e ciò testimonia la bontà del lavoro svolto negli ultimi anni". Come spesso accade, non manca il riferimento al periodo in cui Marino lavora per l'altra società.

"E' motivo di orgoglio personale aver rifondato la Società a averla riportata in Europa partendo dalla serie C”.