Udinese, parla mister Guidolin: “Dico solo una cosa ai tifosi…”

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, nel frattempo è stato intervistato mister Guidolin che ha fatto il punto sul momento della squadra. Al Messaggero Veneto non sono mancate delle dichiarazioni importanti. Adesso non possiamo fare altro che passare ai momenti salienti.

"Bisogna stare vicino a squadra, staff e club per conquistare prima possibile la salvezza. Bisogna che tutte le componenti facciano quadrato. Ai tifosi dico che comprendo la loro amarezza, ma in questo momento bisogna stare vicino alla squadra, al tecnico e alla società. Guidolin ha anche aggiunto: "Mi dispiace molto, questa dopo tanti anni è forse la prima volta chela squadra è invischiata a pieno titolo nella lotta per non retrocedere".