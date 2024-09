Udinese-Inter | Parla Runjaic: “Payero e Giannetti out contro l’Inter…”

"Non sappiamo ancora di preciso quanto sia serio l’infortunio di Payero , ha il piede ancora gonfio. A inizio settimana ne sapremo con precisione l’entità dopo gli esami strumentali. In ogni caso non ci sarà contro l’Inter, se tutto va bene tornerà dopo la sosta. Giannetti sta migliorando, è sulla via del ritorno ma contro l’Inter non ci sarà . Vedremo per il Lecce, bisogna aspettare settimana prossima".

I neroazzurri

"A mio avviso l’Inter non ha punti deboli, abbiamo guardato del materiale e occupano bene tutte le posizioni, ruotano in campo, corrono molto, hanno una fase difensiva strutturata, giocano bene senza palla, hanno molti punti di forza. Mi sono guardato delle loro partite dello scorso anno per mostrare ai giocatori come posizionarsi in campo e, secondo me, sono la squadra più forte della Serie A. Loro non sono ancora al 100%, ma noi dobbiamo dare tutto ciò che abbiamo, non abbiamo pressione sulle spalle. Davanti ai nostri tifosi dobbiamo dare il meglio e vedremo a fine partita cosa avremo ottenuto. Di sicuro otterremo degli insegnamenti importanti".