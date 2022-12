News Udinese – Parla Sottil: “Il 4 gennaio avremo la rosa al completo”

La squadra continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Mister Sottil ha fatto il punto su questi primi giorni di lavoro

Il tecnico bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, si parla di un mister che ha voglia di continuare a credere in un sogno che sembrava pressoché irraggiungibile: l'Europa. Al momento un traguardo di questo tipo è ancora un sogno, ma con il lavoro e soprattutto la forza dell'Udinese si può costruire qualcosa di unico nei venticinque incontri restanti. Proprio il tecnicoha fatto il punto dopo la prima amichevole disputata in questo precampionato. Non perdere tutte le dichiarazioni del tecnico nato a Torino e soprattutto il punto sia sugli infortunati che sui giocatori di ritorno dalla nazionale.

"Quella di sabato è la prima partita di una serie di amichevoli con coefficiente di difficoltà crescente, per dare un minutaggio vero, contro una squadra che ci impegnasse dal punto di vista fisico". Il mister ci ha tenuto sin da subito a far capire che la squadra ha intenzione di farsi trovare pronta il 4 di Gennaio. Ha inoltre aggiunto che il punto focale di questa amichevole non era il risultato finale (anche se bisogna sempre allenare la mentalità vincente) ma il riprendere a correre e giocare un match da novanta minuti. Le sue affermazioni non terminano qua, visto che è stato fatto il punto anche su tutti i giocatori ancora non pronti.

Gli infortunati — "Becao e Deulofeu, che hanno avuto infortuni un po' più particolari, l'idea è il rientro nelle ultime due settimane prima dell'Empoli. Tutto è sotto controllo per arrivare al 4 gennaio con la rosa al completo". L'obiettivo di Sottil è chiaro e si programma un rientro per tutti i giocatori che compongono la rosa. Becao e Deulofeu sono sicuramente tra i punti cardine della squadra e averli son dal primo match sarà molto importante.