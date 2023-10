Udinese – Le parole di Sottil in conferenza: “Non vedo la catastrofe”

Andrea Sottil ha parlato prima dell'incontro di campionato con il Lecce. Una sfida cruciale sotto tutti i punti di vista, ecco le sue parole

Il tecnico Andrea Sottil ha preparato l'incontro di campionato con il Lecce che si giocherà domani pomeriggio al BluEnergy Stadium. Ecco tutte le sue dichiarazioni in vista della sfida che può valere tutta una stagione:

La presentazione del match — "So riconoscere gli errori, sono obiettivo e so valutare soprattutto me stesso. Tutti vogliamo conquistare la vittoria, però come dissi già qualche tempo fa chiedo di voler bene all’Udinese. Si possono passare dei momenti difficili, ma non vedo la catastrofe che alcuni stanno dipingendo. Detto questo, io e la squadra sappiamo perfettamente che dobbiamo risalire la classifica". Non è mancato anche un parere sul calcioscommesse.

Il calcioscommesse — "Non fanno bene a questo bellissimo sport che è il calcio, ma non ci hanno disturbato granché". Un'Udinese che nel corso di questa settimana ha avuto la possibilità di lavorare tranquilla: "È stata una sosta all’insegna del lavoro, con un’amichevole impegnativa per dare minutaggio a chi finora ha giocato poco. Vogliamo arrivare il più pronti possibile alla partita".

Il parere sul Lecce — Ecco come verrà approcciata la partita contro una squadra tosta come il Lecce: "Una signora squadra, in salute, con spiccate caratteristiche offensive". Questa è l'idea di gioco che avrà il team di Andrea Sottil: "I nazionali non li ho visti, alcuni non hanno giocato mai e hanno solo perso giorni di allenamento. Dopo due settimane va recuperato il ritmo. Gli infortunati vanno invece gestiti".

Il rientro di tutti gli infortunati — "Per rivedere in campo Keinan Davis e Adam Masina manca poco, stanno continuando un percorso di recupero e saranno valutati giorno per giorno". Ha poi parlato di Ehizibue e Semedo specificando che ci vorrà ancora più tempo per vederli in campo e ad alte condizioni.

