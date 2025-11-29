Parma 0-2 Udinese | I bianconeri hanno un nuovo top player: il top e flop

Terminata da qualche istante la sfida di campionato che ha visto l'Udinese di mister Kosta Runjaic conquistare tre punti su un campo decisamente importante come quello di Parma. Non possiamo fare altro che andare ai top e flop di giornata.

IL TOP

Il calciatore che più di tutti sorprende perché diventa ufficialmente una certezza è senza ombra di dubbio Keinan Davis. Calciatore che dal primo all'ultimo minuto è stato un enigma irrisolto per la difesa della squadra emiliana. Tante accelerazioni che hanno mandato in seria confusione i difensori avversari. Questa è la dimostrazione delle sue qualità, ma soprattutto di quanto può diventare importante nel corso di questa annata.