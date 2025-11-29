Terminata da qualche istante la sfida di campionato che ha visto l'Udinese di mister Kosta Runjaic conquistare tre punti su un campo decisamente importante come quello di Parma. Non possiamo fare altro che andare ai top e flop di giornata.
udinese
Parma 0-2 Udinese | I bianconeri hanno un nuovo top player: il top e flop
IL TOP—
Il calciatore che più di tutti sorprende perché diventa ufficialmente una certezza è senza ombra di dubbio Keinan Davis. Calciatore che dal primo all'ultimo minuto è stato un enigma irrisolto per la difesa della squadra emiliana. Tante accelerazioni che hanno mandato in seria confusione i difensori avversari. Questa è la dimostrazione delle sue qualità, ma soprattutto di quanto può diventare importante nel corso di questa annata.
GLI ALTRI TOP—
Non sarebbe corretto dopo questa prova andare a cercare il pelo nell'uovo. Una partita giocata in maniera perfetta dalla maggior parte dei calciatori che indossano la maglia bianconera. Un Nicolò Zaniolo sempre più decisivo, sorprende anche un Kabasele che ferma con convinzione e senza problemi tutti gli avversari sul suo percorso oltre un Bertola in continua crescita. Cambiando rapidamente discorso, ecco tutti i voti assegnati. Le pagelle di Parma-Udinese <<<
