Udinese-Parma | Le dichiarazioni di Kabasele: “Adesso è cambiato tutto”

Christian Kabasele è stato uno dei tanti hombre del partido di ieri sera. Il difensore centrale belga con il suo ingresso ha regalato una stabilità difensiva decisamente importante. Proprio per questo motivo non possiamo fare altro che riportare le sue dichiarazioni di ieri sera , post Parma-Udinese.

"Abbiamo sbagliato il primo tempo, ma poi si è vista la vera Udinese con il giusto atteggiamento. Fa un grande piacere avere ribaltato la gara. Eravamo tutti pronti ad aiutare la squadra, io lavoro ogni giorno per dimostrare che posso giocare. Fanno piacere i complimenti del mister. È cambiato tutto per i tifosi. Lo scorso anno è stato bruttissimo, ma ora possono sognare. Noi dobbiamo rimanere uniti e lavorare da domani per fare un buon risultato a Roma". Cambiando rapidamente discorso, ma restando sul match. Ecco le pagelle di Parma-Udinese <<<