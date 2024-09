Verso Parma-Udinese, gli indisponibili: dagli infortuni alle squalifiche

Il Parma continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, ecco il punto sugli indisponibili e su chi non ci sarà sul campo

Il Parma e l'Udinese sono due tra le sorprese più interessanti di questo campionato. Le due squadre si sono date battaglia giornata dopo giornata ed hanno conquistato posizioni di tutto rispetto in classifica. Andiamo a vedere nel dettaglio il punto su tutti i calciatori indisponibili in vista dei prossimi incontri di campionato.

Il primo infortunato è Gerard Deulofeu. Giocatore addirittura fuori dal progetto visti i particolari interventi che ha subito al ginocchio. Il secondo ed ultimo (per il momento) è il Nino Maravilla Sanchez. Ad oggi alle prese con il recupero da una lesione contusiva distrattiva miofasciale del gemello mediale della gamba sinistra. Il ritorno sul campo è previsto per fine settembre, ma logicamente servirà anche un buon periodo per rivederlo al meglio della forma. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime dichiarazioni del direttore Nani <<<