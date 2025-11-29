Parma 0-2 Udinese | Le parole di Runjaic: “Contento per tutti! Il rosso…”

Grande vittoria per l'Udinese contro un avversario come il Parma. Non possiamo fare altro che passare alle dichiarazioni di mister Runjaic

Una vittoria fondamentale su un campo che è diventato preda dell'Udinese. Seconda vittoria consecutiva da quando i Crociati sono tornati nella massima serie. Noi non possiamo fare altro che passare alle dichiarazioni di mister Kosta Runjaic.

Aveva stuzzicato Zaniolo, arrivata la giusta risposta? — "Sono felice e d'accordo, parliamo di un calciatore che sta lavorando molto. Deve ancora migliorare e raggiungere quello che è il suo massimo livello. Posso dire che abbiamo un calciatore che sa dove può arrivare e non vede l'ora di arrivarci e farlo il prima possibile".

Soddisfatto dei suoi difensori? — "Il clean sheet è molto importante e sono molto contento di quanto fatto soprattutto dai calci piazzati. Tutti hanno fatto un'ottimo lavoro, ma soprattutto Kabasele per la grande marcatura su un attaccante come Pellegrino".

Cosa è successo con il rosso? — "Chiedi al direttore di gara, per me il cartellino è esagerato visto che ho protestato per un fallo di mano che secondo me non c'era. Non ero d'accordo con il direttore, sono entrato in campo ed ho sbagliato, la conseguenza? Il mio primo cartellino rosso in Serie A".

