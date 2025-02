Udinese News – Parma all’orizzonte: Lucca tra i convocati

Per volgere lo sguardo al Parma, bisognerebbe andare oltre quanto accaduto a Lecce, poiché le conseguenze di quella situazione avrebbero potuto riflettersi sulla formazione dell’Udinese in vista di sabato. Fortunatamente, non ci saranno ripercussioni. Come tutti sappiamo, Lucca ha chiesto scusa ai compagni e all'allenatore, ha chiarito la situazione con la società e ieri ha lavorato regolarmente con il gruppo.