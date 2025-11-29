mondoudinese udinese news udinese Parma 0-2 Udinese | Cuesta: “Bene Ondrejka, l’espulsione cambia tutto”

udinese

Parma 0-2 Udinese | Cuesta: “Bene Ondrejka, l’espulsione cambia tutto”

Parma 0-2 Udinese | Cuesta: “Bene Ondrejka, l’espulsione cambia tutto” - immagine 1
Grande vittoria per l'Udinese contro un avversario come il Parma. Non possiamo fare altro che passare alle dichiarazioni di mister Cuesta
Lorenzo Focolari Redattore 

Una vittoria fondamentale su un campo che è diventato preda dell'Udinese. Seconda vittoria consecutiva da quando i Crociati sono tornati nella massima serie. Noi non possiamo fare altro che passare alle dichiarazioni di mister Carlos Cuesta.

Cosa è mancato?

—  

"Una partita in cui solo nei primi quindici minuti sono stati davvero meglio di noi. Sono riusciti a fare quello che volevano e poi a portarsi in vantaggio. Dopo l'espulsione ed il secondo gol la partita è cambiata in maniera irrimediabile. Noi abbiamo provato a dire la nostra ma non ci siamo riusciti. Vittoria meritata, c'è poco da aggiungere. Dobbiamo continuare a lavorare ed andare avanti con la testa al prossimo incontro".

Il punto su Ondrejka

—  

"Molto positivo, visto che è stato incisivo sin dal primo istante sul campo da gioco. Sappiamo che è stata la sua prima partita ufficiale nel corso degli ultimi sei mesi e di conseguenza ha ancora bisogno di tempo".

Restando sulla sfida, ma cambiando argomento di discussione. Ecco tutti i voti assegnati: le pagelle di Parma-Udinese <<<

Leggi anche
Parma 0-2 Udinese | Le parole di Runjaic: “Contento per tutti! Il rosso…”
Parma-Udinese 0:2| La photogallery del match al Tardini

© RIPRODUZIONE RISERVATA