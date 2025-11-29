Una vittoria fondamentale su un campo che è diventato preda dell'Udinese. Seconda vittoria consecutiva da quando i Crociati sono tornati nella massima serie. Noi non possiamo fare altro che passare alle dichiarazioni di mister Carlos Cuesta.
Parma 0-2 Udinese | Cuesta: “Bene Ondrejka, l’espulsione cambia tutto”
Cosa è mancato?—
"Una partita in cui solo nei primi quindici minuti sono stati davvero meglio di noi. Sono riusciti a fare quello che volevano e poi a portarsi in vantaggio. Dopo l'espulsione ed il secondo gol la partita è cambiata in maniera irrimediabile. Noi abbiamo provato a dire la nostra ma non ci siamo riusciti. Vittoria meritata, c'è poco da aggiungere. Dobbiamo continuare a lavorare ed andare avanti con la testa al prossimo incontro".
Il punto su Ondrejka—
"Molto positivo, visto che è stato incisivo sin dal primo istante sul campo da gioco. Sappiamo che è stata la sua prima partita ufficiale nel corso degli ultimi sei mesi e di conseguenza ha ancora bisogno di tempo".
