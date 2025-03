Udinese-Parma | Parla Runjaic: “Dovevamo chiudere prima il match”

Quarta vittoria nelle ultime cinque. Oggi c'è qualche pecca?

"Solamente qualche occasione persa di troppo per chiudere la sfida. Resta che mi sono divertito e non poco, non dimentichiamo che il Parma in transizione fa paura. Dovevamo segnare la seconda rete e non siamo stati bravi a giocare nelle fasi di transizione. Il secondo gol ci avrebbe aiutato e non poco, visto che avrebbe chiuso la sfida".