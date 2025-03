Udinese 1-0 Parma | Il top ed il flop dell’incontro: troppe le certezze

IL TOP

Florian Thauvin in soli otto giorni ha fatto capire che in quel di Udine comanda lui e soprattutto ha deciso una sfida fondamentale per una squadra che ha voglia di conquistare l'Europa e sognare ciò che è sempre sembrato impossibile. Non solo il francese, perché anche il suo connazionale Oumar Solet salva il risultato con un intervento clamoroso su Almqvist e si mette in mostra per l'ennesima prestazione al di sopra del livello medio dei difensori del nostro campionato: muro clamoroso.