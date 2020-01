Parma – Udinese: bene l’esordiente Sozza

Promosso a pieni voti l’arbitro Sozza, come riporta anche la Gazzetta ricordando che Parma -Udinese è stato l’esordio assoluto in Serie A dopo che soltanto la scorsa estate era stato promosso dalla Lega Pro alla Serie B. Un test che sembra superato a pieni voti: nessuna emozione, nessuna indecisione e buon senso nei giudizi per il giovane avvocato di Seregno. Lo si vede, ad esempio, su come neutralizza le scintille in campo senza ricorrere ai cartellini, sulla gestione dei cartellini, corretti e bilanciati anche nel caso del fallo di Laurini su Lasagna, cui poi annullerà correttamente un gol per fuorigioco. Una prima volta che fa ben sperare.