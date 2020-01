Parma – Udinese, D’Aversa: “Abbiamo saputo stringere i denti fino alla fine”

L’allenatore del Parma Roberto D’Aversa commenta così la vittoria contro l’Udinese. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “Ci tenevamo a dedicare una vittoria a Inglese oggi, purtroppo lo abbiamo perso per un altro lungo infortunio. I ragazzi hanno fatto una grande partita fino al 60′, poi abbiamo pagato un po’ di stanchezza e di problemi fisici, ma abbiamo saputo stringere i denti fino alla fine”.

In conferenza stampa ha aggiunto: “L’Udinese è una squadra che ti concede molto poco. Il buco si creava quando Mandragora usciva in pressione su Scozzarella lasciando lo spazio tra sé e i difensori in cui i nostri attaccanti hanno potuto inserirsi, poi in ultimo abbiamo concesso loro una grande occasione e abbiamo avuto qualche lacuna, questo però soprattutto a causa di problemi fisici”.