Udinese – Le parole di Brenner ed Ehizibue: “Grazie ai tifosi…”

Ehizibue: "Era una partita dura, abbiamo fatto una bella prestazione di squadra. Rispetto allo scorso anno è cambiato tutto, è cambiata la squadra, guarda i tifosi! La loro energia conta molto per noi". Dall'altra parte ha detto la sua Brenner: "Sono felice per il gol, grazie a Kingsley per l’assist, sono felice del lavoro di squadra". Cambiando rapidamente discorso, ecco tutti i voti assegnati ieri sera. Le pagelle di Udinese-Como <<<