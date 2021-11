Udinese – Genoa / Parole del presidente nel prepartita: “Solo un obiettivo”

I bianconeri sono pronti per la sfida contro contro il Genoa di Shevchenko. Intano non perdere le parole nel prepartita del presidente

Finalmente ci siamo, ecco la grande occasione per la formazione bianconera. Si scende in campo e si può cancellare la prestazione arrivata contro il Torino. Ad attendere la squadra friulana ci sarà il Genoa con Andrij Shevchenko in panchina. Il match si prospetta avvincente sotto tutti i punti di vista e difficilmente le squadre si tireranno indietro, troppi gli obiettivi in palio ed ora bisogna iniziare a soddisfare i tifosi. Oggi ci si aspetta il pubblico delle grandi occasioni, perché sul campo si festeggeranno i 125 anni della società bianconera. Diverse le vecchie glorie in campo e sugli spalti. Intanto nel prepartita ha detto la sua il presidente bianconero.