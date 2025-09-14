mondoudinese udinese news udinese Pisa-Udinese | Gilardino nel post partita: le parole del tecnico

Pisa-Udinese | Gilardino nel post partita: le parole del tecnico

Pisa-Udinese | Gilardino nel post partita: le parole del tecnico - immagine 1
Il tecnico dei pisani ha rilasciato un commento a caldo nel post partita con l'Udinese: ecco le parole di Gilardino
Lorenzo Focolari Redattore 

Alberto Gilardino ha commentato in conferenza stampa dopo la partita Pisa-Udinese terminata 0-1:

È mancato il gol:

"La sintesi della partita è assai evidente. Abbiamo iniziato bene, eravamo determinati a controllare il gioco e abbiamo avuto subito un'opportunità con Meinster. Successivamente ci siamo disuniti, perdendo le distanze, e loro, grazie alla loro qualità, ci hanno messi in difficoltà creando chance da rete. Ho cercato di cambiare alcuni giocatori nel secondo tempo e la squadra ha mostrato una reazione significativa. Non ricordo occasioni da parte dell'Udinese, ma dobbiamo essere più incisivi negli ultimi 25 metri. Abbiamo avuto 6 o 7 occasioni per pareggiare. È fondamentale ora mantenere un atteggiamento ottimista e fiducioso. "

Runjaic ha affermato che molte squadre qui troveranno difficoltà:

"Ce lo auguriamo, Runjaic è un grande allenatore e l'Udinese è una squadra valida. Faccio loro i miei complimenti. Da parte mia, sono consapevole di dover tirare il massimo dai miei giocatori. Questo fa parte del percorso di crescita, e alcuni di loro devono necessariamente trovarsi nella migliore condizione per fare la differenza. "

I nuovi?

"Ognuno di loro ha una storia diversa: Nzola ha lavorato da solo per un lungo periodo. Stengs ha saltato la preparazione. Lorran è tornato solo due giorni fa dal Brasile. Quando avremo tutti al massimo della forma, ci saranno di grande aiuto. "

Le valutazioni del match: Bravo la sblocca e la decide: 0 a 1! Le pagelle <<<

