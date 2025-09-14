"La sintesi della partita è assai evidente. Abbiamo iniziato bene, eravamo determinati a controllare il gioco e abbiamo avuto subito un'opportunità con Meinster. Successivamente ci siamo disuniti, perdendo le distanze, e loro, grazie alla loro qualità, ci hanno messi in difficoltà creando chance da rete. Ho cercato di cambiare alcuni giocatori nel secondo tempo e la squadra ha mostrato una reazione significativa. Non ricordo occasioni da parte dell'Udinese, ma dobbiamo essere più incisivi negli ultimi 25 metri. Abbiamo avuto 6 o 7 occasioni per pareggiare. È fondamentale ora mantenere un atteggiamento ottimista e fiducioso. "