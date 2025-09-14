Alberto Gilardino ha commentato in conferenza stampa dopo la partita Pisa-Udinese terminata 0-1:
Pisa-Udinese | Gilardino nel post partita: le parole del tecnico
È mancato il gol:
"La sintesi della partita è assai evidente. Abbiamo iniziato bene, eravamo determinati a controllare il gioco e abbiamo avuto subito un'opportunità con Meinster. Successivamente ci siamo disuniti, perdendo le distanze, e loro, grazie alla loro qualità, ci hanno messi in difficoltà creando chance da rete. Ho cercato di cambiare alcuni giocatori nel secondo tempo e la squadra ha mostrato una reazione significativa. Non ricordo occasioni da parte dell'Udinese, ma dobbiamo essere più incisivi negli ultimi 25 metri. Abbiamo avuto 6 o 7 occasioni per pareggiare. È fondamentale ora mantenere un atteggiamento ottimista e fiducioso. "
Runjaic ha affermato che molte squadre qui troveranno difficoltà:
"Ce lo auguriamo, Runjaic è un grande allenatore e l'Udinese è una squadra valida. Faccio loro i miei complimenti. Da parte mia, sono consapevole di dover tirare il massimo dai miei giocatori. Questo fa parte del percorso di crescita, e alcuni di loro devono necessariamente trovarsi nella migliore condizione per fare la differenza. "
I nuovi?
"Ognuno di loro ha una storia diversa: Nzola ha lavorato da solo per un lungo periodo. Stengs ha saltato la preparazione. Lorran è tornato solo due giorni fa dal Brasile. Quando avremo tutti al massimo della forma, ci saranno di grande aiuto. "
