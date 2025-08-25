mondoudinese udinese news udinese Udinese-Hellas Verona | Le parole di Kristensen nel post partita

Udinese-Hellas Verona | Le parole di Kristensen nel post partita

Il difensore bianconero ha rilasciato delle dichiarazioni nel post partita contro l’Hellas Verona: le parole
Lorenzo Focolari Redattore 

Hai segnato, ma la vittoria è sfuggita.

"È un peccato non aver ottenuto i tre punti, era il nostro obiettivo principale. Sono felice per i gol, ma vorrei riuscire a segnarne di più, così come sto iniziando a prendermi più responsabilità in fase difensiva. "

Ti senti a tuo agio nel ruolo di difensore centrale in una difesa a tre?

"Mi trovo bene nel mio nuovo compito, credo che possiamo avere buoni risultati. "

Dal tuo punto di vista, cosa è mancato?

"La prima partita della stagione è sempre complessa, soprattutto contro una squadra che gioca in difesa. Dobbiamo impegnarci di più per creare opportunità da gol. "

