Hai segnato, ma la vittoria è sfuggita.
Udinese-Hellas Verona | Le parole di Kristensen nel post partita
Il difensore bianconero ha rilasciato delle dichiarazioni nel post partita contro l’Hellas Verona: le parole
"È un peccato non aver ottenuto i tre punti, era il nostro obiettivo principale. Sono felice per i gol, ma vorrei riuscire a segnarne di più, così come sto iniziando a prendermi più responsabilità in fase difensiva. "
Ti senti a tuo agio nel ruolo di difensore centrale in una difesa a tre?
"Mi trovo bene nel mio nuovo compito, credo che possiamo avere buoni risultati. "
Dal tuo punto di vista, cosa è mancato?
"La prima partita della stagione è sempre complessa, soprattutto contro una squadra che gioca in difesa. Dobbiamo impegnarci di più per creare opportunità da gol. "
