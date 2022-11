News Udinese – Parole di Gotti: “Dispiaciuti per il gol al novantesimo”

Il team bianconero continua a lavorare in vista del prossimo incontro di campionato. Ecco le parole del prossimo avversario: mister Luca Gotti

Il team bianconero ha iniziato a lavorare intensamente sul campo da gioco. Stiamo parlando di una squadra che ha grande voglia di fare la differenza come nei primi mesi di questo campionato. Nell'ultimo periodo tutti questi buoni risultati non stanno più arrivando e di conseguenza bisogna iniziare ad adattarsi. Serve una svolta e serve in maniera urgente per poter vincere i prossimi incontri. A partire dal match di dopodomani contro lo Spezia, non basteranno più le buone prestazioni se non ci saranno i tre punti. Per poter ambire alle posizioni di vertice, ciò che conta più di tutto sono i risultati. Nel frattempo non perdere le dichiarazioni del prossimo avversario in campionato, rimasto sconfitto negli ultimi minuti contro i rossoneri. Ecco le parole di mister Luca Gotti.

"Sono dispiaciuto per il gol nel finale, ma sono molto contento dello spirito che la mia squadra ha avuto questa sera. Con questo atteggiamento i punti arriveranno, ne sono sicuro". L'ex mister dell'Udinese è sicuro di avere una squadra pronta e in grado di poter raggiungere la salvezza sotto tutti i punti di vista. Adesso bisognerà lavorare molto intensamente in vista dei prossimi due impegni ravvicinati per poter provare a mettere in difficoltà le zebrette. Non solo del match di ieri, ma ha anche parlato dell'inserimento di un giovane talento (dal cognome pesante): Daniel Maldini.

Le dichiarazioni sul giovane — "A Maldini non ho detto prima che avrebbe giocato dal primo minuto, per evitare che avesse tanti pensieri per la testa. Mi è piaciuta molto la sua prestazione". Nessuna comunicazione, ma l'attaccante è riuscito a farsi trovare pronto e mettere a segno il gol del momentaneo pareggio.