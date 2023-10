Udinese – Le parole di Lucca: “Lottiamo per portare a casa tre punti”

Uno dei man of the match della partita di ieri sera è senza ombra di dubbio Lorenzo Lucca . Il ragazzo italiano ha giocato una partita di alto livello ed ha anche trovato la rete che è valsa il pareggio finale. Alla fine della partita il bomber dell'Udinese ha detto la sua sul momento che sta attraversando la squadra. Ecco le sue dichiarazioni.

"Potevamo fare di più, abbiamo dato il massimo. Ringraziamo i tifosi che ci seguono sempre, dobbiamo continuare così, lottare per portare a casa i tre punti. Il mio gol? Non è un singolo che può recuperare la stagione, tutti assieme dobbiamo lottare per recuperare in classifica. Il Monza è una squadra che ha messo in difficoltà tante grandi, noi ce la siamo giocata".