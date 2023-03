Notizie Udinese / Le parole di Pioli: “Siamo focalizzati sul campionato”

Il tecnico dei rossoneri ha parlato prima del match contro la Salernitana. Ha dichiarato di come i rossoneri siano concentrati sul campionato

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Nel frattempo non possiamo fare altro che goderci le prestazioni individuali dei calciatori al termine dell'incontro con l'Empoli di Paolo Zanetti. Una partita di alto livello in cui tutti hanno dato il massimo per poter portare a casa i tre punti finali ed alla fine ci sono riusciti. Una vittoria che dà respiro e scaccia momentaneamente i fantasmi apparsi nelle ultime settimane.

Il bottino pieno mancava da sei gare, dalla trasferta di Marassi e ora per ripetersi serve una vera e propria impresa. Alla Dacia Arena arrivano i Campioni d'Italia, rinfrancati dal cambio modulo e dal passaggio ai quarti di finale di Champions League, obiettivo che mancava ai rossoneri da 11 anni. La squadra di Pioli sarà impegnata stasera alla sfida con la Salernitana, test a cui sicuramente Sottil presterà attenzione, per scovare i punti deboli da sfruttare sabato sera. Intanto l'allenatore dei rossoneri ha parlato in conferenza.

Le parole di Pioli — Il Milan, prossimo avversario dell'Udinese, è impegnato nel posticipo di questa sera contro la Salernitana. Mister Pioli, parlando del match, ieri ha detto: "Siamo consapevoli di doverci focalizzare sul campionato con grande attenzione e determinazione. Per ripetere le emozioni che stiamo vivendo in Champions League dobbiamo arrivare tra le prime quattro in Serie A e siamo concentrati per realizzare ciò, dobbiamo trovare la continuità che finora ci è mancata".