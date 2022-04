Udinese-Empoli/ Le parole di Marino nel prepartita: “Ora siamo affamati”

Il direttore dell'area tecnica bianconera è intervenuto ai microfoni ufficiali della società per analizzare l'ottimo periodo dei ragazzi

Anche se l'aritmetica ancora non da la certezza, l'obbiettivo salvezza sembra ormai raggiunto. I ragazzi di Cioffi ora accarezzano l'idea, seppur difficile, di concludere il campionato nella parte sinistra della classifica. Il decimo posto è distante nove punti, ma i ragazzi di mister Cioffi con due partite ancora da giocare e sull'onda delle ottime prestazioni messa in mostra nelle ultime uscite possono e devono credere in questo obbiettivo. il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino a pochi minuti dal fischio d'inizio è intervenuto ai microfoni ufficiali della società presentando la partita contro l'Empoli e analizzando l'ottimo periodo di forma dei bianconeri

Nuovo spirito

Il direttore dell'area tecnica bianconera ha voluto sottolineare come adesso a differenza di inizio stagione ci sia uno spirito diverso e che la squadra in campo ora è affamata cosciente di come affrontare tutte le situazioni. Marino continua poi sottolineando come la squadra si sia compattata intorno alla figura di mister Cioffi che ha il merito di aver, insieme al suo staff, portato i ragazzi ad una forma fisica smagliante. Prosegue il suo intervento svelando come la cosa principale è vivere partita dopo partita, la società vuole che la squadra abbia le motivazioni giuste per conquistare le posizioni in classifica che merita.

Segreto bianconero

Marino rivela poi il segreto bianconero: bisogna vivere al massimo ogni partita, senza porre obbiettivi che potrebbero portare problemi alla squadra a ungo termine. Il direttore bianconero poi garantisce come la squadra vuole continuare a stupire e che le due partite che mancano potrebbero anche portare una classifica che sorride di più di quanto non lo faccia ora. Il suo intervento si chiude, inevitabilmente, anche con una dichiarazione in merito alla decisione del Collegio di garanzia che ha respinto il ricorso sulla sfida contro la dea di Gasperini. Marino taglia corto sull'argomento ribadendo come queste siano questioni degli avvocati e che ciò che doveva dire lo ha già detto in passato. Ma non finisce qui: ecco le formazioni ufficiali della sfida all'Empoli! <<<