Udinese – Parole, parole, parole / La raffica di fine giornata

Si conclude una giornata molto difficile all'interno del mondo bianconero. L'Udinese è uscita sconfitta in maniera pesante dall'incontro giocato ieri sera contro la Roma di José Mourinho. Oggi le critiche sono arrivate da tutte le parti e da tutte le persone che parlano di calcio giocato.

In questo lunedì abbiamo raccolto tutte le dichiarazioni che sono state fatte contro gli uomini di Andrea Sottil. Una prestazione che a detta di tutti gli addetti ai lavori è da dimenticare il prima possibile e che soprattutto ha mostrato ciò che l'Udinese non è. Non perdiamo altro tempo e partiamo con la raffica <<<