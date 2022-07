Udinese | Le prime parole di Sottil: ”Bellissimo tornare da allenatore”

Lunedì 4 Luglio 2022, su Udinese TV è andata in scena la presentazione del nuovo mister bianconero, Andrea Sottil. Nella sua prima conferenza da allenatore del club friulano, il 44enne piemontese ha toccato varie tematiche calde dell'attuale situazione del club, con un ampio focus sulle trattative in entrata e in uscita. Non perdiamoci in chiacchiere e scendiamo nei dettagli delle parole dette da mister Sottil.